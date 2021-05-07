90’S★THE HAPPY FISHERMAN★メッシュキャップ★ビンテージ★

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〜90’Sビンテージ♪近年人気のエロもの、古着フリークの方にはおなじみのTHEHAPPYFISHERMAN/ザ・ハッピーフィッシャーマンメッシュキャップ/トラッカーキャップです♪ボディーはNISSIN、カラーはブラック×ホワイトボディー、サイズはフリーサイズ、バックのスナップバックで調節可♪状態は古着なりの程よい使用感、小さな汚れ、味あり、目立つダメージもなく状態良好です♪Tシャツよりもタマ数が少なく希少かと思います、遊び心のある釣り好きの方にオススメです♪＊マネキンは付属致しません.古いものにご理解のあるロマンのわかる方、よろしくお願いいたします♪発送はレターパック、送料無料にて♪値下げ交渉はお受けできませんのでご了承下さいませ♪90’STHEHAPPYFISHERMANザ・ハッピーフィッシャーマンメッシュキャップビンテージトラッカーキャップスナップバックキャプジョーク魚釣りフィッシングエロUSA古着ビンテージ古着遊び心