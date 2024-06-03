CROCODILE クロコダイル　レザー　ベルト　未使用　JRAタグプレート付き

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実家の整理品です。未使用で紙タグやJRAのプレートタグもついたままですが、ある程度の保管品となりますので、あらかじめご了承くださいませ。全長約120㎝ 幅約3.8㎝最初の穴までの長さは約110㎝となります。概ね綺麗な状態だとは思いますが美醜評価には個人差がありますので詳細画像のご確認をお願い致します。普通にお使い頂けるレベルのアイテムだとおもいますが、細かい点が気になる方、完璧をお求めの方や神経質な方はご購入をお控え頂いた方がよろしいかと思います。(トラブル防止の観点から記載させて頂いております。)相場や送料などを調べての出品の為、基本的にはお値下げ、専用対応などは不可とさせてください。本当にお気持ち程度でしたらお値下げをお受けさせて頂く場合もございますが、プロフィールなどをご確認ください。ご理解の程よろしくお願い致します。