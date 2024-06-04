★新品★ NEWERA ヤンキース キャップ ベージュ　ピンク　7 3/8

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★商品名NEWERANEWYORKYANKEES59FIFTY2TONECAPニューエラニューヨーク ヤンキース59FIFTY2トーン キャップ ★カラーベージュ(ボディ)ブラッシュピンク(つば表・ロゴ)グレー(つば裏)★サイズ73/8(58.7cm)★状態新品未使用★特徴ワールドシリーズ1998サイドパッチ仕様、ベージュ×ブラッシュピンクカラーウェイの海外限定ニューエラキャップ。MLB完売品帽子海外限定stussyステューシーストリートファッションコーディネートWBC#まもんきキャップコレクション⤴︎こちらを押すと、出品中のキャップを検索できます。左上の⬜︎「販売中のみ表示」を押してご覧ください。♢♦︎♢♦︎♢♦︎♢♦︎♢♦︎♢♦︎○梱包・発送方法○型崩れを防止するため、段ボールでの梱包です。らくらくメルカリ便での匿名発送です。(追跡有り)○確認事項○※コメントなし即購入OKです。(注意事項はプロフィールに記載しておりますので、予めご理解いただいている事とさせていただきます。)※皆様が気になる事はなるべくプロフィール欄に記載しておりますが、何か不明点や気になる点がございましたら、コメントにてお問い合わせください。カラー···ベージュ形···ベースボール