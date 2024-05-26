【Supreme】シュプリームカサブランカ BogeyTシャツ　裏原ストリート

✅商品説明2012SS casablancaハンフリー・ボガード、イングリッド・バーグマンの名場面ツーショットSupremeからは、E.TやKIDSなど様々なMOVIETがリリースされており、名作が多くあります。オーバープリントで「supreme」フォントロゴロゴは、THRASHERなどで使用されているフォントを使用しております。ブラックボディにグリーンのフォントで映えます。その他Supreme（シュプリーム）の出品はこちらから#ace_supreme✅カラーブラック・グリーン✅サイズMサイズ着丈：70身幅：50肩幅：47袖丈：20✅状態【B】ランク少しの使用感ございますが、目立つダメージや汚れはございません。【S】新品・未使用品・デッドストック【A】使用感もあまり感じられない状態の良いUSED【B】やや使用感はあるが、目立つダメージや汚れなし【C】使用感もしくは部分的に目立つダメージや汚れあり【D】過度の使用感、目立つダメージや汚れあり※主観での評価となりますので、目安程度にお考えいただき状態については、画像での判断をお願いいたします。◽︎その他◾︎・画像追加等ございましたら、お気軽お申し付け下さい。



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