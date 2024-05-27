ヴァンズ オーセンティック アナハイム ファクトリー レザー グレー 27 ...

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【商品詳細】VANSAUTHENTIC44DXレザーローカット1966年3月16日にアメリカのカリフォルニアにて創立されたVANS。VANS初期モデルとして誕生したAUTHENTICは、当時“#44”というナンバーで呼ばれていた。またこのアイテムはVans創業当初にカリフォルニア州アナハイムにあるファクトリーで製造されていたオリジナルモデルの面影を残しつつスペックをアップデートした、“AnaheimFactoryCollection”＜アナハイム・ファクトリー・コレクション＞になります。【状態】使用感が少なく目立つ傷や汚れが無い。【付属品】箱なし同じサイズはこちら↓↓↓#マイキーsize27同じサイズ【VANS】はこちら↓↓↓#マイキーsize27VANS【注意事項】※トラブル防止の為プロフィール必読※厳密な点検をして出品していますが状態の評価はあくまで個人基準で行っています。※できる限り多方面の画像を上げています。気になる箇所はコメント下さい。完璧を求める方はご遠慮ください。#マイキーVANS#DCL01302