silver925 ケルティッククロスペンダント トップ

たくさんの商品の中からご覧になっていただき、ありがとうございます。シルバー925ペンダントトップの中古品になります。17年ほど前に購入し、1年ぐらい使用後ずっと保管しておりました。出品に際しまして手持ちのシルバー磨きクロスで少し磨いております。現品のみで、付属品はございません。クロムハーツがお好きな方いかがでしょうか。縦の長さ3.8cm横の幅2.8cm重さ20g状態は画像でご確認いただいて中古品であることを納得いただき、NCNRでよろしくお願い致します。メルカリ便ネコポスで即日発送致します。材質...シルバーケルティッククロスカラー...シルバー



シルバー925 デザイン性溢れる小さめサイズのケルティッククロスペンダントトップ



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