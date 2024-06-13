バートル　エアークラフトパーカージャケット　ファンユニット　バッテリー　LLサイ

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新品、未使用撥水性を兼備し空気漏れを防ぐマイクロシェルクロス(AC仕様)アルミコーティングを施しUVカット、-8度の遮熱効果を確保(未加工素材比較)背ヨークに通気調整可能なエアダクトコードを装備背面にフルハーネスランヤード装着対応仕様男女ユニセックスシリーズ毎シーズンアップデートを続ける京セラIT社の19Vパワーバッテリーと防水ブラシレス約3.5時間の急速充電水洗いに対応した防水設計仕様メーカー：バートル BURTLE品名：エアークラフトパーカージャケット(ユニセックス)品番：AC1091カラー：5.シルバー素材：マイクロソフトシェル、アルミコーティング加工(UVカット・遮熱効果)、撥水加工混率：ポリエステル100%LLサイズバスト 124肩幅 52袖丈 60着丈 74AC360リチウムイオンバッテリーカラー：35.ブラックバッテリー容量：3,350mAh/18V(60.3Wh)質量：343g外寸：H115mm×W77mm×D25mm充電時間（約）：約3.5時間セット：リチウムイオンバッテリー、充電器、取扱説明書/保証書稼働時間※1：19V:1時間+13V：約5時間（平均63ℓ/秒）※2 13V:1.5時間+約6時間（平均60ℓ/秒） 9V:約13時間 6V：約30時間AC371ファンユニットカラー：64.アーバンブラック質量：217g/2個セット：ファン×2、ファンケーブル、ファンフィルター×2、取扱説明書/保証書サイズ：H115mm×W77mm×D23mm風量：19V:90リットル/秒※1、13V:66リットル/秒※2、9V:47リットル/秒、6V:32リットル/秒※119V電圧(風量)は、1時間の使用で自動的に13Vに切り替わり平均63リットル/秒で稼働します。※213V電圧(風量)は、1.5時間の使用で自動的に風量調整をし平均60リットル/秒で稼働します。※画像には他のカラーも使用しています。※パソコンやスマホによって実際の色と多少異なる場合がございます。ご了承下さい。#BURTLE#作業着#作業服#かっこいい作業服#AIRCRAFT#猛暑対策#熱中症対策#空調服#ファン付き作業着#遮熱効果#アウトドア