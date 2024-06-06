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【SALE】ハワイアンジュエリー ステンレス プルメリア ホヌ リング 指輪
商品番号 V44620317224
商品名

【SALE】ハワイアンジュエリー ステンレス プルメリア ホヌ リング 指輪
ブランド名 Vankle
特別価格 税込 3,143 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【こちらは19号のページです】ずっと完売していたサイズが入荷！！再入荷なしなのでお早めにどうぞ。☆☆☆本日限定価格☆☆☆10980円→8980円サイズ違いあります！購入前にコメント欄よりご希望サイズを教えてください。❤︎ハワイアンジュエリーの複数購入はお値引きします❤︎#a23a40アクセサリー当店のハワイアンジュエリーはファッション性があるので、季節問わず、長く愛用していただけてユニセックスでお使いいただけます！ペアリングとして人気の商品です♡⃛こちらのリングは医療用品にも使われているサージカルステンレス316Lです。変色もせず・傷・汚れにも強くアレルギーを起こしづらい安心な素材です◎半永久的な輝きを演出します！【商品詳細】●ステンレススチール316L●K14イエローゴールドコーティング●サイズ太さ：8.5mm厚み：1.8mm　●取扱サイズ：7号.9号.11号.13号.15号.17号.19号.21号●規格：ステンレススチール316LPVDイエロー・ピンクゴールド---------ご購入に際しての注意点---------・必ずプロフィールをご確認お願いします。サイズが合わない、イメージと違うなどのお客様都合でのクレームや返品交換はお断りしております。・運行状況による遅延がある場合もございます。予めご了承ください。・発送までお時間いただくことがあります。お急ぎの方はコメント欄より一言ご連絡ください。以上をご理解頂いた上で、ご購入お願いします。完璧な物をお求めの方はご遠慮下さい。上記理由、お客様都合による返品・交換・返金は出来かねますのでよろしくお願いいたします。上記以外の不良品、問題等がありましたら必ず【評価前】にご連絡ください。返品・交換など最大限の対応をさせていただきます。#ハワイアンジュエリー#ハワジュ#ハワイ#ペアリング#贈り物#ギフト#記念日#プレゼント#ステンレス素材#ステンレス#K14#ゴールドアクセサリー#ゴールドリング#金属アレルギー#錆びない#ホヌ#プルメリア#インスタ映え#イエローゴールド
http://narcologia.ru/goods/revamp414922.html
http://narcologia.ru/goods/ordering581379.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement45099.html

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