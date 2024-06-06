【未使用】BUZZ RICKSON'S A-1ジャケット ブラック 38サイズ

※AvailableinEnglish.PleasefeelfreetocontactmeinEnglish※他にも多数、お値打ちな出品しております。是非ご覧ください。#にゃほのメンズアパレル○アイテム【未使用】BUZZRICKSON'SA-1ジャケットブラック38サイズY2KMadeinJAPAN日本製入手困難BR13934○ポイントBUZZRICKSON'S×williamgibson（バズリクソンズ×ウィリアムギブスン）のBLACKGROSGRAINA-1（ワークジャケット、ミリタリージャケット、ブルゾン）となります。復刻ミリタリークロージングの傑作ブランド「BuzzRickson's」と異色の近未来ＳＦ作家「ウィリアムギブスン」のコラボレーションモデル登場です。1930年代に米陸軍航空隊で採用されていたフライトジャケットtypeA-1を、ウィリアムギブスン・ブラックシリーズにアレンジしています。ジャングルクロス生地(コットングログラン)、脇部分のアイレット、ミルスペック(軍規格)ユリア樹脂ボタン\u0026スナップボタンなど、ミリタリークロージングのディテイルを持ちながらも、シンプルでスマートに着こなせるデザインが魅力です。こちらは未使用かタグ付きのため、プレゼントにもおすすめです。○カラーブラック○素材表地：コットン100%裏地：コットン100%リブ：ウール100%レザーパーツ：牛革○サイズ38（M）：身幅約58cm肩幅約45cm着丈約64cm袖丈約63cm※平置き素人採寸の為、多少誤差が生じる可能性がございます。○状態未使用※参考上代：49,500円※AACD加盟のブランド取扱店で2023年10月に購入しました。※鑑定済みのお品物です。安心してご購入ください。○付属品タグ○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。管理番号B057021926素材...コットンカラー...ブラックジップ・ボタン...ボタン留めフード...フードなし



Buzz Rickson's(バズリクソンズ) フライトジャケット TYPE BLACK ...



Buzz Rickson's - 【未使用】BUZZ RICKSON'S A-1ジャケット ブラック ...



BUZZ RICKSON'S (バズリクソンズ) B-2 レザーフライトジャケット ブラック サイズ:38



Buzz Rickson's × HINOYA (バズリクソンズ × ヒノヤ) Ｇ1フライトジャケット ブラック サイズ:38



Buzz Rickson's - 【未使用】BUZZ RICKSON'S A-1ジャケット ブラック ...



Buzz Rickson's バズリクソンズ Flight Jacket type A-2 Roughwear ...



【中古・古着通販】BUZZ RICKSON'S (バズリクソンズ) TYPE A-1 ...



BUZZ RICKSON'S G-1 大人気 超美品 サイズ38 ランキング2020 44778円 ...



バズリクソン フライトジャケット カーキ サイズ38 | labiela.com



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BUZZ RICKSON'S / バズリクソンズ | B-15A ミリタリー フライト ...



バズリクソンズ B-15A フライトジャケット サイズ38 | labiela.com



BUZZ RICKSON'S(バズリクソンズ)Type A-1 LEATHER JACKET・レザー ...



Buzz Rickson's(バズリクソンズ) / ミリタリージャケット/38/ナイロン ...



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