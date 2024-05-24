美品❗️ PRADA ナイロン切替ニットジップアップ ブルゾン ブラック

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他でも出品中！・商品:PRADAナイロン切替ニットジップアップブルゾンブラック・ブランド名:PRADA（プラダ）・サイズ:46 着丈：63cm 身幅：45cm 肩幅：40cm 袖丈：68cm・状態:丁寧に着ていた為、美品だと思います。画像の通りです。・付属品:無し・購入金額:276,000円・購入場所…PRADA青山店こちらは大人気ブランドPRADA（プラダ）のドッキングジャケットです。PRADAの象徴とも言えるナイロンにニットがドッキングされています。シルエット・質感・雰囲気全てにおいて高級感ハンパないです。ミニマルかつ、深いブラックが堪りません。今流行りのニューバランスやasics、NIKEのパンダダンクと相性ぴったりですね！高価なアイテムですので、査定後の受け取り評価でも構いません。よろしくお願い致します。素材···ナイロンカラー···ブラックジップ・ボタン···ジップアップフード···フードなし