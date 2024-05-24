送料込 Basiquenti ロールキャップ フィッシャーマン ウォッシュ ca

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◆【おまとめ割】複数ご購入でお値下げ致します。2点目ニット系は300円ハット系キャップ系は500円引かせて頂きます。ハット系1点とニット系1点ご購入の場合300円のお値下げとなります。例中折れハットカンカン帽2点ご購入場合合計金額から500円のお値下げとなります。例中折れハットキャップニット帽もしくはベレー帽3点ご購入の場合合計金額から800円のお値下げとなります。例つば広ハット中折れハット バケットハット3点ご購入の場合合計金額から1000円のお値下げとなります。※ご購入ご希望の商品に「おまとめ割希望」とコメントください。【商品説明】帽子ブランドBasiquentiベーシックエンチから、春夏向けふんわりとした被り心地のロールキャップが登場。シンプルなのでどんなコーディネートにも合わせやすいアイテムです。洗える素材を使用しているので、いつでも綺麗に保つことができます。帽子の内側に消臭と抗菌効果に優れたデオサニー機能を搭載しています。内側のスベリ後ろにサイズアジャスターがあり、微妙なサイズ調整可能。程よくボリュームがある丸いフォルムは、コーデをすっきりまとめてくれます。どんなスタイルとも相性がよく、デイリー・普段使いに最適です。男女兼用です。●高さ:約12cm●ロール幅:約4cm●サイズ：頭周り約57cm〜約59cm調整可能です。●素材：ポリエステル100%●カラーキャメル●配送方法:ゆうパックまたは定形外郵便お色違いも出品中です。合わせてご検討宜しくお願いします。【当店のその他の商品】#greenclover複数割有#greenclover複数割有ロールキャップ#greenclover複数割有キャップ#greenclover複数割有ハットオールシーズン#greenclover複数割有ハット秋冬#greenclover複数割有ハット春夏カラー...ブラウン形...ベースボール