メンズビキ　フライトジャケットタイプブルゾン

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メンズビキ(MENSBIGI)のフライトジャケットタイプのブルゾンです。ビキが一世を風靡した頃の商品で、その中でもバックや裏地、袖口のデザインが素敵な希少なものです。フライトジャケットのMA-1やL2Bタイプにも似ています。色も綺麗な紫です。●サイズ：タグ表記3サイズ（Ｌサイズ相当)肩幅49cm身幅61cm着丈55cm袖丈59cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●素材：表地ナイロン100%裏地ポリエステル100%●状態：ほつれなどはありませんが、袖口や腰、首などのニット部には毛玉があります。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項：細かいデザインや状態などは写真にてご確認ください。