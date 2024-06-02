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エルメス　HERMES シェーヌダンクル13コマ
商品番号 H25426601157
商品名

エルメス　HERMES シェーヌダンクル13コマ
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 81,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

HermèsChained'AncreGM13コマ　確実正規品エルメスシェーヌダンクルGM13コマシルバーブレスレット付属品：本体、箱、オレンジショッパー、リボン、メッセージカード、正規品証明書の冊子(原本)モデル:GMサイズ:13コマ　手首周り16～18cmぐらいの方におすすめのサイズです。ユニセックス大変人気で、国内ではまず店頭に並んでおらず、非常に購入が難しいシェーヌダンクルブレスレット。国内だと1年待ちだそうです。一目でエルメスとわかるシルエットの存在感のあるシルバーブレスレットで、コーディネートのメインアクセサリーとして長期間活躍してくれます。エルメス直営店で無料でメンテナンス可能です。またサイズ変更も有料ですか可能です。この度はご覧頂き誠にありがとうございます。
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