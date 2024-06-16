【即完売モデル】エクストララージ☆袖切り替えパイルロゴウールスタジャン 希少

ご覧頂きましてありがとうございます♪☆即購入歓迎☆フォロー割実施中☆2000〜4999円→100円引き5000〜9999円→200円引き10000円〜→300円引き☆新商品は入荷次第、随時出品しております。ぜひ、お見逃しがない様に、フォローして頂けると嬉しいです☺︎当店では他にもナイキ、ステューシー、カーハート、シュプリームなどストリートコーデはもちろん、1点モノやコラボなどアウターやジャケットなどスウェットやパーカーをメインにメンズからレディースまでユニセックスで着ていただける商品を揃えております！特にゆるっと着用できる大きめサイズがメインです。#古着屋ちゃい＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊★ブランド★X-LARGEエクストララージ★カラー★暗い紫みの赤、茶/ワインレッド、キャメル★サイズ表記★M★平置採寸★(㎝)肩幅:56身幅:65袖丈:60着丈:62多少の誤差はご容赦ください。※サイズ表記とサイズ感はアイテムにより異なりますので、上記の実寸をご確認ください。★素材★毛、ポリエステル、アクリル、ナイロン、ポリウレタン、レーヨン合成皮革★購入元★ブランドリユース店質屋・古物市場・ストア商品★状態★USEDお使いのモニタによって色調が異なって見られる場合がございますが、当店”状態の良いもの”しか扱いませんのでご安心ください！★気になることがごさいましたらお気軽にコメント下さいませ^_^★ペットや喫煙者はおりません。★色合いはモニター環境により多少の誤差が出ます。★たたんでビニール袋に入れてのコンパクト梱包の為、折りシワが付くことがございます。ご理解いただきますようお願いいたします。お洒落が好きで他の人と被らない服をお探しの方にオススメです。お気に入りの1枚を探してみてくださいね☺︎#古着屋ちゃい1193



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