シルバー925 ヴィンテージ マリアネックレス

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商品詳細
マリアトップとチェーンのセットです。トップ約2.5cmチェーン約45cm中古品となります。材質···シルバー925
http://narcologia.ru/goods/scissoring718196.html
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