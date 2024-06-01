Supreme シュプリーム Coffin Keychain 棺桶 キーホルダー

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ブランド:supremeシュプリームSupremeCoffinKeychain棺桶キーホルダー 新品未使用supremeシュプリームによるCoffinKeychain棺桶キーホルダーです。棺桶をモチーフにしたシュプリームらしいキーチェーンです。バックにはSeeyoufnhellの文字が刻まれてます。蓋が開けられ、中は携帯灰皿型になっており、実用性もあります。パンツやバッグなどに引っ掛けてもアクセサリーとして使えるアイテムです。●新品未使用、未開封です。箱付きSupreme代官山にて購入した正規品です。2017年リリースアイテム⚫︎実物の画像を載せていますのでご確認下さい。今回は保管していましたコレクションの一部を出品しております。目立つキズや破損などはありません。しっかりと保管しておりました。気になる内容など、ご質問などがございましたらお問い合わせ下さいませ。宜しくお願い致します。#supreme#シュプリーム#キーホルダー#キーチェーンカラー···シルバー