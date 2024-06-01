Carhartt レア缶ケース付き長財布（送料込み）

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商品詳細
■商品名:Carharttレア缶ケース付き長財布■カラー:Brown■状態:未使用に近い■購入場所:ネットショップCarharttが好きで購入しましたが出番がなかった為、出品します。財布、缶ケース両方ともかなりレアなのでCarhartt好きな方は是非！使用していないので目立った汚れもなく使って頂けると思います。缶ケースは何か物を入れたりして飾ってもオシャレだと思います。リサイクル包装材を使っての発送になります。
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