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コーチ　長財布メンズ　新品未使用
商品番号 S24165083415
商品名

コーチ　長財布メンズ　新品未使用
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 3,060 円
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商品詳細

コーチメンズ長財布新品未使用【型番/名称】F25517/ACCRDNSIGNATURE【カラー】ブラック×ブラックオックスブラッド【サイズ】横幅：19cm高さ：10cmマチ：2cm【仕様】本体：ファスナー開閉　内部：カード入れ×12ポケット×2　マチ付き札入れ×2　ファスナー付き小銭入れ×1　前面：オープンポケット×1【素材】PVCコーティングキャンバス×レザー【付属品】なし使用する機会なく、出品致します。
http://narcologia.ru/goods/forthcoming978692.html
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