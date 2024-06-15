コーチ　長財布メンズ　新品未使用

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商品詳細
コーチメンズ長財布新品未使用【型番/名称】F25517/ACCRDNSIGNATURE【カラー】ブラック×ブラックオックスブラッド【サイズ】横幅：19cm高さ：10cmマチ：2cm【仕様】本体：ファスナー開閉 内部：カード入れ×12ポケット×2 マチ付き札入れ×2 ファスナー付き小銭入れ×1 前面：オープンポケット×1【素材】PVCコーティングキャンバス×レザー【付属品】なし使用する機会なく、出品致します。
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