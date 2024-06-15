◆ White feather ジルコニア 18K覆輪 シルバーリング

材質···シルバー950覆輪部分…18Kイエローゴールド装飾…ジルコニアサイズ…約19号ホワイトフェザーというハンドクラフトのネイティブアクセサリーブランドです。全てが職人による手作業でひとつずつ生み出されるブランドであり、他のブランドには見られない味わい深い作品に仕上がっています。ジルコニアを囲む覆輪留め部分に18Kイエローゴールドを使用。かなり幅広のリングとなるので実際の着用感は−2号くらいだと思います。状態は小傷はあるものの目立つ大きな傷などは無く比較的良好だと思います。画像をご確認いただきぜひご検討ください。〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓商品名に「◆」の記載があるもの対象!!フォローで値引対応可能!!【初回購入10%OFF〜3回目以降購入時は最大20%OFF‼︎】条件や詳細はプロフィール欄をご確認ください!!〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓#yoshiアクセ



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