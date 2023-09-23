A6新品未使用！高品質美しいグレーチェック柄！丁寧な仕立てメーカーサンプルスーツ

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高品質、上質な作りで安心してお選びいただけます。スーツメーカーが丁寧に仕立てた企画サンプルスーツです！深みのある落ち着いたグレーカラーに美しいチェック柄。品の良い色艶で目立ち過ぎず大人の雰囲気です。滑らかな生地感、仕立て、最新デザイン、ご満足いただけると思います。比較的長いシーズンにご利用いただけると思います。今後、資材の高騰などで、市場ではこの値段では買えなくなります。ご検討ください。サンプル品のため取扱品質表示は付いていません。人気A6サイズですのでお探しの方、是非お見逃しなく。サイズ:A6素材:ウール・ポリエステルジャケット(シングル2ボタン、サイドベント、背抜き)肩幅43.5袖丈62着丈71胸囲102胴囲94スラックス(ノータック)ウエスト84(82)股上24わたり32裾幅19＊新品のためご自身のサイズで裾上げお願いいたします参考上代:\\49000