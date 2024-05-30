Versace リング 23号

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商品詳細
Versaceリング全体的に傷あります。特に3枚目の外側の手のひら側の塗装が擦れてます。サイズは23号です。傷ありますので、ご理解いただける方のみ購入よろしくお願いします、Versace.gucci.fendi.wackomaria.cootie.challenger.
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