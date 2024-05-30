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イギリスのバーミンガムで1987年のビクトリーアン期に製造アンティークの9CTゴールドリング指輪メーカー:AlfedGeorgeGriffithsブルーのストーン2粒、パール3粒が装飾されており、繊細な彫刻が美しいものです。素材:9CT/9金無垢\u0026ブルーストーム\u0026パール色:ゴールドサイズ:11号程度 縦幅 約8ミリ 重量:約1.72g120年以上前の物になりますので、経年による摩擦はありますが、全体的に綺麗な状態です。ケース付き#ゴールドリング#9CT#vintage#antique即決であれば値下げ交渉は要相談となりますが検討いたします。不明点あればコメントにて対応しますのでよろしくお願いします。ご覧いただきありがとうございます。