【最終値下】ヴィンテージリング Silver.925

ヴィンテージのメキシカンジュエリーになります。22AW時期に、代々木上原のfront11201にて購入しました。素材はSilver.925で、購入時の価格は22,000円になります。サイズは14号になります。メンズだと小指、レディースだと人差し指/中指のイメージです。指馴染みが良く、着用感はかなり良いと思います。#front11201#ヴィンテージリング#メキシカンジュエリー#シルバー925#heres#sublations#stein#yoke#08sircus#th#blurhms#daiwapier39#ennoy



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