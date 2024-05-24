VANStnt2 Tony TrujilloトニートルフィーヨANTIHERO

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商品詳細
VANStnt2 昔のスケボーシューズなので重めですソールの減りなどは写真3枚目で確認お願いします！箱は無いですが、コレクターにするのもありかと思います！ネオングリーンカラー···グリーンスニーカー型···ローカット
http://narcologia.ru/goods/troupe283311.html
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VANS tnt2 Tony TrujilloトニートルフィーヨANTIHERO | フリマアプリ ラクマ
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トニー・トルフィーヨのあだ名がTNTってピッタリすぎ。
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