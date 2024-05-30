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【祝本塁打王!】 ナイキ MLB LA エンジェルス クラシック99キャップ
商品番号 I38682064873
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【祝本塁打王!】 ナイキ MLB LA エンジェルス クラシック99キャップ
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,159 円
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商品詳細

祝本塁打王＼(^o^)／本日より数量限定で割引価格設定中(^^)国内未発売のMLBxナイキクラッシック99モデルです。フロントパネルに芯の入った人気スタイルです。左サイドのナイキスウォッシュとリアのマジックテープアジャスターの太字刺繡チーム名がいい感じの「超人気アイテム」を米国から限定インポート！品名：NikeMLBLAAngelesNavyClassic99AdjustableHatスタイル：ナイキクラシック99(CLASSIC99)※ナイキキャップの中では割と深めの被り心地です。カラー：ネイビー（本体）、レッド（つば裏）◇発送方法◇通常発送⇒60cmボックスを使用した圧縮なしの完品発送となります。◇その他◇人気ニューエラキャップを欧州or北米から続々入荷しています。国内入手困難カラー、MLB/NBAのチームキャップを中心に多数出品中！↓こちらからどうぞ↓#newera_GORUIGO#ナイキ#MLB#ベースボールキャップ#エンジェルス#Angeles#大谷翔平#Ohtani#CLASSIC99#クラシック99
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