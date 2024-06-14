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vintage usa製　ハンティングジャケット　プレデターカモ　XXL
商品番号 J86776027141
商品名

vintage usa製　ハンティングジャケット　プレデターカモ　XXL
ブランド名 Jankle
特別価格 税込 9,636 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コレクションしていましたがスペースの関係上、売りますPREDATORCOMOUFLAGE社USA製80s~90sヴィンテージプレデターカモ迷彩ジップアップジャケットです。ナンバーナインやエイプ、SUPREME等もサンプリングしたトライバルカモの元ネタの一つとして近年ヴィンテージ市場でも枯渇しているこちらのモデルです。表記サイズの割には着やすいかと思います。比較的に状態は良いかと思いますが、ヴィンテージに理解のない方はお控えください。サイズ:XXL肩幅:60cm袖丈:63cm身幅:79cm着丈:73.5cm御購入の際は、事前にプロフィール欄もご確認いただけますよう、お願いいたします。80's90's古着vintageアメリカ古着　DKNYカルバンクライン　ペリーエリス　バナリパ　ラルフローレンRalphLaurenトミーフィルフィガー　エルエルビーン　stussyステューシー　oldgapオールドギャップチャンピオン　刺繍タグ　トリコタグ　バータグ　単色　リバースウィーブ　ナイキ　パタゴニア　リーバイス　サウスパーク　ルーニー　ワーナー　不思議の国　アリス　チェシャ猫　カーミット　アラジン　モンスター　ビンテージ　ヴィンテージ　アキラ　vintageKeithHaringキースへリング　アンディーウォーホル　AndyWarholtシャツ裏原　ベルベルジン　taxidriverタクシードライバー　PULPFICTIONパルプフィクション　時計仕掛けのオレンジ　タイタニック　レオン　ムービー　movieマリリンマンソン　リバースウェーブ　nirvanaニルヴァーナ　サウンドガーデン　FearofGodフィアーオブゴッド　TravisScottトラヴィススコット　JerryLorenzoジェリーロレンゾ　80s90sアップル　Appleappleoldオールド　初期　スウェット　トレーナー　パーカー　ノースフェイス　バブアー　ラルフローレン　ダブルアール　カーハート　ビックマック　ファイブブラザー　リーバイス　ロッキーマウンテンアリス　不思議の国　チェシャ　フットボール　染み込み　グレートパシフィック　ウィザー　ランタグ　七分　ラッセル
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