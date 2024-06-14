vintage usa製　ハンティングジャケット　プレデターカモ　XXL

コレクションしていましたがスペースの関係上、売りますPREDATORCOMOUFLAGE社USA製80s~90sヴィンテージプレデターカモ迷彩ジップアップジャケットです。ナンバーナインやエイプ、SUPREME等もサンプリングしたトライバルカモの元ネタの一つとして近年ヴィンテージ市場でも枯渇しているこちらのモデルです。表記サイズの割には着やすいかと思います。比較的に状態は良いかと思いますが、ヴィンテージに理解のない方はお控えください。サイズ:XXL肩幅:60cm袖丈:63cm身幅:79cm着丈:73.5cm御購入の際は、事前にプロフィール欄もご確認いただけますよう、お願いいたします。80's90's古着vintageアメリカ古着 DKNYカルバンクライン ペリーエリス バナリパ ラルフローレンRalphLaurenトミーフィルフィガー エルエルビーン stussyステューシー oldgapオールドギャップチャンピオン 刺繍タグ トリコタグ バータグ 単色 リバースウィーブ ナイキ パタゴニア リーバイス サウスパーク ルーニー ワーナー 不思議の国 アリス チェシャ猫 カーミット アラジン モンスター ビンテージ ヴィンテージ アキラ vintageKeithHaringキースへリング アンディーウォーホル AndyWarholtシャツ裏原 ベルベルジン taxidriverタクシードライバー PULPFICTIONパルプフィクション 時計仕掛けのオレンジ タイタニック レオン ムービー movieマリリンマンソン リバースウェーブ nirvanaニルヴァーナ サウンドガーデン FearofGodフィアーオブゴッド TravisScottトラヴィススコット JerryLorenzoジェリーロレンゾ 80s90sアップル Appleappleoldオールド 初期 スウェット トレーナー パーカー ノースフェイス バブアー ラルフローレン ダブルアール カーハート ビックマック ファイブブラザー リーバイス ロッキーマウンテンアリス 不思議の国 チェシャ フットボール 染み込み グレートパシフィック ウィザー ランタグ 七分 ラッセル



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