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三日月925シルバー ペンダント/トップ TAN-023
商品番号 T95405786193
商品名

三日月925シルバー ペンダント/トップ TAN-023
ブランド名 Tankle
特別価格 税込 2,405 円
在庫状況 あり

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商品詳細

送料込み、新品です。品番:TAN-023商品詳細サイズ縦：36mm（カンを含む）横：15mm厚さ：7mm重さ：11gバチカン：5ｍｍx7ｍｍ素材：シルバー925/真鍮925刻印ありネックレスチェーンは含まれていません。他のデザインはこちらをタップしてください#Bikerpendant#Bikerjewelry＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊#シルバー#アクセサリ#シルバーリング#スカルリング#クロスリング#ドクロ#シルバー925#ジュエリー#リング#バイカージュエリー材質...シルバー
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