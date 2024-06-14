三日月925シルバー ペンダント/トップ TAN-023

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商品詳細
送料込み、新品です。品番:TAN-023商品詳細サイズ縦：36mm（カンを含む）横：15mm厚さ：7mm重さ：11gバチカン：5ｍｍx7ｍｍ素材：シルバー925/真鍮925刻印ありネックレスチェーンは含まれていません。他のデザインはこちらをタップしてください#Bikerpendant#Bikerjewelry＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊#シルバー#アクセサリ#シルバーリング#スカルリング#クロスリング#ドクロ#シルバー925#ジュエリー#リング#バイカージュエリー材質...シルバー
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