クロムハーツ　カットアウトラージドッグタグ　925

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商品詳細
材質···シルバー925クロムハーツカットアウトラージドッグタグになります。かなり昔に購入した物なので刻印部分に若干の擦れあります。結構使用していた中古品につきご理解頂ける方のみ購入宜しくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/reproduce645955.html
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