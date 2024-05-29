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クロムハーツ　カットアウトラージドッグタグ　925
商品番号 D56246080449
商品名

クロムハーツ　カットアウトラージドッグタグ　925
ブランド名 Dankle
特別価格 税込 6,999 円
在庫状況 あり

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商品詳細

材質···シルバー925クロムハーツカットアウトラージドッグタグになります。かなり昔に購入した物なので刻印部分に若干の擦れあります。結構使用していた中古品につきご理解頂ける方のみ購入宜しくお願い致します。
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