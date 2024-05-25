Saint Laurent 名刺入れ

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商品詳細
サンローランの名刺入れになります、使用期間1年半くらいになります、使用に伴う傷は多数あり。写真の物が全てになります。ブランドの主張も激しくなくどんなビジネスシーンにでも対応可能です。即購入大歓迎即日発送可能YVESSAINTLAURENTサンローランイブサンローランサンローラン名刺入れ名刺入れメンズウィメンズカラー···ブラック素材···本革
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