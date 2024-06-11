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商品詳細
【商品】PaulSmithポールスミス ErmenegildoZegnaエルメネジルドゼニア スーツ セットアップ ストライプ マルチストライプ 背抜き 2BXL日本製某リユースショップにて鑑定済みの商品になります♪【サイズ】サイズXL肩幅44cm身幅49cm袖丈66cm着丈77.5cmストレッチ なし肩パッド ありサイドベンツサイズXLウエスト82cmヒップ94cm股上33cm股下71cm総丈104cm渡り幅25.5cm裾幅20.5cmストレッチ なしスリット なし裏地 なしノータックダブル平置きでの採寸になります♪着画はお断りしております！【状態】使用感のないとても綺麗な状態です！まだまだご使用いただけます♪【カラー】黒 ブラック【素材】ウール100%【配送方法】らくらくメルカリ便にて、1〜2日以内に発送致します！ (通常24h以内に発送しております)ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。管理番号R13EJA410
http://narcologia.ru/goods/choice432985.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion360478.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic142812.html
極美品✨ポールスミス ゼニア セットアップ ストライプ 2B XL 日本製 ...
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美品 ポールスミス Paul Smith ドットストライプ Lサイズ 背抜き3B-
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美品❣️ポールスミス × ロロピアーナ ストライプ セットアップ 2B ...
極美品】Paul Smith／Zegna スーツ ストライプ 最高級生地-
ポールスミス セットアップスーツ(メンズ)の通販 1,000点以上 | Paul ...
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オープニング大セール】 代引不可】 美品✨ポールスミス スーツ L ...
Paul Smith Ermenegildo Zegna セットアップスーツ smcint.com
ポールスミス スーツ スリーピース 現行タグ ネイビー チェック 水玉 ...
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