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極美品✨ポールスミス　ゼニア　セットアップ　ストライプ　2B XL 日本製
商品番号 D76042132799
商品名

極美品✨ポールスミス　ゼニア　セットアップ　ストライプ　2B XL 日本製
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 14,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品】PaulSmithポールスミス　ErmenegildoZegnaエルメネジルドゼニア　スーツ　セットアップ　ストライプ　マルチストライプ　背抜き　2BXL日本製某リユースショップにて鑑定済みの商品になります♪【サイズ】サイズXL肩幅44cm身幅49cm袖丈66cm着丈77.5cmストレッチ　なし肩パッド　ありサイドベンツサイズXLウエスト82cmヒップ94cm股上33cm股下71cm総丈104cm渡り幅25.5cm裾幅20.5cmストレッチ　なしスリット　なし裏地　なしノータックダブル平置きでの採寸になります♪着画はお断りしております！【状態】使用感のないとても綺麗な状態です！まだまだご使用いただけます♪【カラー】黒　ブラック【素材】ウール100%【配送方法】らくらくメルカリ便にて、1〜2日以内に発送致します！　(通常24h以内に発送しております)ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。管理番号R13EJA410
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