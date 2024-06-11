極美品✨ポールスミス ゼニア セットアップ ストライプ 2B XL 日本製 ...

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【商品】PaulSmithポールスミス ErmenegildoZegnaエルメネジルドゼニア スーツ セットアップ ストライプ マルチストライプ 背抜き 2BXL日本製某リユースショップにて鑑定済みの商品になります♪【サイズ】サイズXL肩幅44cm身幅49cm袖丈66cm着丈77.5cmストレッチ なし肩パッド ありサイドベンツサイズXLウエスト82cmヒップ94cm股上33cm股下71cm総丈104cm渡り幅25.5cm裾幅20.5cmストレッチ なしスリット なし裏地 なしノータックダブル平置きでの採寸になります♪着画はお断りしております！【状態】使用感のないとても綺麗な状態です！まだまだご使用いただけます♪【カラー】黒 ブラック【素材】ウール100%【配送方法】らくらくメルカリ便にて、1〜2日以内に発送致します！ (通常24h以内に発送しております)ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。管理番号R13EJA410