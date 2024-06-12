NIKE W DUNK HIGH LX ナイキ ウィメンズ ダンク HIGH

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商品詳細
NIKEWDUNKHIGHLXナイキウィメンズダンクHIGHサイズ11.528.5cmウィメンズなので、男性サイズで27.5～28cmくらいかと思います。WNIKEDUNKHIGHLXナイキウィメンズダンクHIGHLXDQ7575-300PISTACHIO/MIDNIGHTNAVY22HO-Iベストヒットとなったエアフォース1をイメージした、内側をアピールする一足が登場。アイコニックなバスケットボールシューズを斬新にアレンジし、誰もが欲しがる魅力的なモデルが完成。意外なレイヤー構造から鮮やかなカラーのアクセントまで、羨望の的になるスタイルが、ダンクの歴史に刻まれた忘れられない瞬間を照らし出す。そして、レトロでクラシックなシューズにまた新しい伝承を加える。張りのあるレザーを使用し、履き口にパッドを入れたハイカットデザインで、どんなシーンでもゲームを快適に楽しめます。【原産国】インドネシア【素材】天然皮革+合成皮革+合成繊維/ゴム底トラブルともとですので、悪い評価のついている方は絶対にご購入をご遠慮ください。小さくまとめて梱包しますので、ラッピングなど特別な包装は一切承りません。そして、購入後の商品に対するご質問はご遠慮ください。ご納得した上でご購入をお願い致します。#NIKE#STUSSY#ナイキ#ステューシー#コラボTシャツ#Tシャツ#完売#希少#レア#ホワイト#ランニング#ロゴT#fragment#シュプリーム#supreme#半袖#コラボsubwareサブウェアacgwtapsRafSimonssophsaintlaurentsacaiアンダーカバーundercoverユニフォームエクスペリメント藤原ヒロシストリートソフグラフィティコラボエクスクルーシブ限定品コラボ新品未開封フラグメントフラッグメントヒューマンメイドhumanmadeneonsignphingerinsacaikolorsasquatchfabrixdiscoveredbukhtethos代官山onano・universe
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