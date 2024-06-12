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商品詳細
Kgarageの赤いギターとフォトジェニックのアンプ初心者向けには超良いかと思います!ピックもついてますのですぐ弾けるとこがとても良いです！写真に写ってる物定価:-#本#生活／諸芸・娯楽
http://narcologia.ru/goods/preference554638.html
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