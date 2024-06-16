レッドウィング　キャップ

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商品詳細
カラー···レッドredwingのキャップusedです。サイズ調整のプラスチックスナップをレザーに交換しています。全体的に使用感あります。サイズタグなし実寸内径60cmくらい使用感、色褪せなどありますのが古着慣れされていれば問題なくご使用いただけると思います。発送の際、ツバを平に伸ばして梱包すると思います。リーバイスリーラングラーなど王道アメカジ好きの方やウエアハウスTCBcsfなどお好きな方にもおすすめです。
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