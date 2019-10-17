FENDI フェンディ 手袋 ズッキーノ

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【商品説明】全長（中指先まで）：約23cm【状態ランク】状態ランク…AN…新品・未使用S…未使用に近いA…目立った傷や汚れなしB…やや傷や汚れありC…傷や汚れありD…全体的に状態が悪い【商品詳細】全体的に綺麗な状態ですが、新品ではありません。素材のベタ付きはありません。特に気になるニオイはありません。※鑑定済の企業向け中古ブランド市場にて購入しているため、真贋に問題はないと認識しておりますが万が一偽物であった場合は、返金対応させて頂きますのでご安心下さい。※基本的に中古品の為、状態を気にされる方はご購入をお控え下さい。※写真の色彩に関しましては、撮影環境や閲覧環境によって被写体が実物の色と異なる場合がございますので、ご了承ください。#手袋#ブランド#おしゃれ#オシャレ#FENDI#フェンディ#ズッキーノ701-29149