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新品1piu1uguale3 JACKET SLACKSセットアップAKMwjk
商品番号 F46811200917
商品名

新品1piu1uguale3 JACKET SLACKSセットアップAKMwjk
ブランド名 ウノピュウノウグァーレトレ
特別価格 税込 22,568 円
在庫状況 あり

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商品詳細

軽量セットアップの登場です。ジャケットは細身のピークド衿で、腰ポケットはフラップ付きのクラシックなタイプです。袖口は本切羽仕様で、左胸のポケット袋布はペイズリー柄のキュプラ裏地を採用しており、引っ張り出すとチーフとしてもご使用頂けます。パンツは裾ダブル仕上げの細身テイパードシルエットのスラックスです。また、通常は表地同色にする釦ホールの糸色を敢えて同色ぶらしにしております。釦は1PIU1UGUALE3オリジナルの本水牛釦を採用しています。軽量で清涼感に溢れており、春夏シーズンに最適なセットアップに仕上げています。スポーティーなストレッチ性を持ち合わせた素材です。一般的な素材に比べて、回復力に優れ、シワになりにくいのが特徴のイージーケア素材です。カラー...ブラックサイズ:Ⅵ肩幅：46cm身幅：52cm袖丈：66cm着丈：75cmウエスト幅：43cmヒップ幅：52cm股上：30cm股下：68cm表地ポリエステル93％ポリウレタン7％裏地キュプラ100％
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