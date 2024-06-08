新品1piu1uguale3 JACKET SLACKSセットアップAKMwjk

軽量セットアップの登場です。ジャケットは細身のピークド衿で、腰ポケットはフラップ付きのクラシックなタイプです。袖口は本切羽仕様で、左胸のポケット袋布はペイズリー柄のキュプラ裏地を採用しており、引っ張り出すとチーフとしてもご使用頂けます。パンツは裾ダブル仕上げの細身テイパードシルエットのスラックスです。また、通常は表地同色にする釦ホールの糸色を敢えて同色ぶらしにしております。釦は1PIU1UGUALE3オリジナルの本水牛釦を採用しています。軽量で清涼感に溢れており、春夏シーズンに最適なセットアップに仕上げています。スポーティーなストレッチ性を持ち合わせた素材です。一般的な素材に比べて、回復力に優れ、シワになりにくいのが特徴のイージーケア素材です。カラー...ブラックサイズ:Ⅵ肩幅：46cm身幅：52cm袖丈：66cm着丈：75cmウエスト幅：43cmヒップ幅：52cm股上：30cm股下：68cm表地ポリエステル93％ポリウレタン7％裏地キュプラ100％



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