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人気モデル　ポールスミス　ジップストローグレイン２　ブラック　折り財布
商品番号 J63033749391
商品名

人気モデル　ポールスミス　ジップストローグレイン２　ブラック　折り財布
ブランド名 Jankle
特別価格 税込 2,090 円
在庫状況 あり

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商品詳細

財布形/開け口···二つ折り【ブランド】PaulSmith　ポールスミス【カテゴリ】財布　折り財布　ミニウォレット　二つ折り【サイズ】縦9.5cm　横13cm　マチ3.5cm　※すべて概寸　【素材】レザー　本革【色】ブラック　黒【購入先】大手リユースショップ【アイテム・状態】大人気のジップストローグレイン２・ブラックです。特に気になる傷や汚れもなく、まだまだ気持ちよくお使いいただけると思います。中古品の為ご理解の程よろしくお願いします。また箱無し現物のみです。カラー···ブラック素材···レザー(本革)
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