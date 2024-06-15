人気モデル　ポールスミス　ジップストローグレイン２　ブラック　折り財布

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商品詳細
財布形/開け口···二つ折り【ブランド】PaulSmith ポールスミス【カテゴリ】財布 折り財布 ミニウォレット 二つ折り【サイズ】縦9.5cm 横13cm マチ3.5cm ※すべて概寸 【素材】レザー 本革【色】ブラック 黒【購入先】大手リユースショップ【アイテム・状態】大人気のジップストローグレイン２・ブラックです。特に気になる傷や汚れもなく、まだまだ気持ちよくお使いいただけると思います。中古品の為ご理解の程よろしくお願いします。また箱無し現物のみです。カラー···ブラック素材···レザー(本革)
http://narcologia.ru/goods/browse203991.html
http://narcologia.ru/goods/freshman273356.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit224586.html
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