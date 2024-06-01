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[メレル] ウォーキングシューズ ジャングルモックメッシュ メンズ
商品番号 B22060423896
商品名

[メレル] ウォーキングシューズ ジャングルモックメッシュ メンズ
ブランド名 メレル
特別価格 税込 2,360 円
在庫状況 あり

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商品詳細

3年ほど前に購入し、サイズが合わなかったため数百メートルを一度しかあるいておりませんので、汚れも傷も目視ではありません。私の足のサイズが24cmで、厚手の靴下を履いて丁度いい感じになります。￥10,000ぐらいで購入したと思います。箱はありませんので、型崩れ防止で中に新聞紙を詰め、ジップロックで防水対策、段ボールで梱包して発送します。ウォーキングシューズジャングルモックメッシュメンズDustyOliveUS7(25cm)2E靴幅:2Eメイン素材:ポリエステルソール素材または裏地:ゴムヒールの高さ:3cmヒールのタイプ:フラット留め具の種類:プルオンソールの厚さ:2cmメーカー‏:‎MERRELLASIN‏:‎B01N1ULVL0商品モデル番号‏:‎J91579#メレル　#ジャングルモック　#ウォーキングシューズ　#登山#アウトドア　#キャンプ
http://narcologia.ru/goods/moped525768.html
http://narcologia.ru/goods/conception896057.html
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