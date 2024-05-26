AVICA UOMO AU-46 ウエディングスーツ　スリーピース　Lサイズ

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ワタベウェディング AU-46季節感···春、夏、秋、冬カラー···ブラウン商品番号 AU-46サイズ L寸法 上着 肩幅 44 身幅 47 着丈 84.5 袖丈 61 ベスト 肩幅 36 身幅 46 着丈 56 ズボン ウエスト 78調節可能 股下 79状態 美品です特徴 ベストはリバーシブル ボタンはシェルボタン購入先 大手リユースショップ季節感···春、夏、秋、冬カラー···ブラウン