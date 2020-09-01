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ナイキ NIKE スペース ヒッピー 04
商品番号 I24708793437
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ナイキ NIKE スペース ヒッピー 04
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,200 円
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商品詳細

スペースヒッピー04SPACEHIPPIE04ライトレモンツイスト/ボルト/エレクトリックグリーン/ジオードティールDQ2897-700室内のみで5回ほど履きました。傷汚れ等はほとんどありません。箱、黒タグは捨ててしまったのでありません。
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