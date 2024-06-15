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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。商品番号 YQ35でよん-だD素材 シルバー925サイズ約8号#獅子丸ホンダ#獅子丸8号#獅子丸印台柄あり#獅子丸ピンキー新品未使用ですがヴィンテージです。経年による黒ずみ、細かい傷がある場合もございます。写真は出品個体ですので状態をご確認いただけます。当方が販売してるシルバー925は、銀専門の工房より直接買い付けておりますので、本物のスターリングシルバー(シルバー925)になります。ご安心ください。印台ホンダリングシルバー925シルバーリング 印台リング材質···シルバーカラー···シルバー
http://narcologia.ru/goods/providence925494.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual310346.html
http://narcologia.ru/goods/encourage141672.html
スターリングシルバー925 ホンダ シグネット 純銀指輪 アクセサリー でよだD
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