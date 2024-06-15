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スターリングシルバー925 ホンダ　シグネット　純銀指輪　アクセサリー　でよだD
商品番号 I15530315696
商品名

スターリングシルバー925 ホンダ　シグネット　純銀指輪　アクセサリー　でよだD
ブランド名 Iankle
特別価格 税込 1,566 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。商品番号　YQ35でよん-だD素材　シルバー925サイズ約8号#獅子丸ホンダ#獅子丸8号#獅子丸印台柄あり#獅子丸ピンキー新品未使用ですがヴィンテージです。経年による黒ずみ、細かい傷がある場合もございます。写真は出品個体ですので状態をご確認いただけます。当方が販売してるシルバー925は、銀専門の工房より直接買い付けておりますので、本物のスターリングシルバー(シルバー925)になります。ご安心ください。印台ホンダリングシルバー925シルバーリング　印台リング材質···シルバーカラー···シルバー
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