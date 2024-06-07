【Hender Scheme】ウォレット

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2023年1月末頃に購入しました。今まで使用していた為、ロウは既に取れ、経年変化している状態です。既に経年変化している物をお探しの方にはおすすめかと思います。多少の傷なども味と思っていただければ、幸いです。【商品詳細】サイズ:縦9cm/横8.3cm（開18cm）/厚み1.5cmポケット:小銭入れ1つ/カード入れ１つ 蛇腹ポケット１つ素材:牛皮カラー:ブラック重さ:80g#henderscheme#エンダースキーマ#財布#アメカジ#皮財布#牛皮#経年変化