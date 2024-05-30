【新品未使用】COACH コーチ カードケース 名刺入れ レザー フラップ 黒

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coachのシンボルであるメタルロゴが華やかなカードケースです。ポケットが複数備わっており収納力抜群！使う人を選ばないシンプルなデザインで、プレゼントにも喜ばれるかと思います。※新品未使用、coach公式ブランド紙袋付き【デザイン】・レザー・黒（ブラック、IMBLK）・メタルロゴ・CH487【サイズ】・縦：約7.5cm・横：約10.5cm・厚さ：約2cm・重量：約40g【仕様】・開閉：スナップ式（ボタン）・内側：オープンポケット×3・外側：オープンポケット×1【発送について】緩衝材に包み発送いたします。付属品：ブランドショップバッグ【商品について】2023年7月にアメリカで購入した正規品、新品未使用（タグ付き）です。店頭に並んでいた商品であること、また、海外製品のため、細かい傷や汚れ、裁縫のほつれや箱に傷がある場合がございます。完璧な商品を求める方、神経質な方は購入をご遠慮ください。ご了承いただける方のみご購入ください。coachコーチ名刺入れカードケースパスケースロゴレザーブラック黒フラップカードケースS195カラー···ブラック素材···レザー(本革)柄・デザイン···無地