ルイヴィトン　ジッピー•コインパース　グラフィット A17-0230823

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即購入OK！！【商品説明】[ブランド]:ルイヴィトン[商品名]:ジッピーコインパース[商品カテゴリ]:コインケース[タイプ]:メンズ[カラー]:ブラック[素材]:ダミエ•グラフィット[サイズ]:縦cm,横cm,マチcm[参考定価]:68200[型番]:N63076[補足]:—【状態】[状態ランク]:C[内側]:ややスレあり[外側]:ややスレあり[金具]:キズあり[シリアルナンバー]:MI1114[匂い]:不快な匂いなし[購入場所]:業者オークション[付属品]:なし [補足]:ジップ付近に穴あり 糸とびあり(状態ランク詳細)Ｎ・・・新品・未使用品Ｓ・・・新古品または新品同様、未使用に近い物Ａ・・・多少使用感はあるが、外見は状態の良い物Ｂ・・・多少の劣化、傷、汚れはあるが使用するには問題のない物Ｃ・・・使用感、劣化も多い物J・・・ジャンク品※独自の判断基準となります。あくまでも目安として参考下さい。\u003cおすすめ\u003eショップフォローで新入荷通知されます。下部にございます【ショップの商品をもっと見る】をクリックすると、他のアイテムをご覧いただけます！A17-0230823#黒#ダミエ#小銭入れ#LV#LouisVuitton#コインケース