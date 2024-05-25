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【新品・未使用】ジャーナルスタンダード 撥水 キャップ
商品番号 T40083477851
商品名

【新品・未使用】ジャーナルスタンダード 撥水 キャップ
ブランド名 ジャーナルスタンダード
特別価格 税込 1,558 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。ジャーナルスタンダードのキャップを出品します。着用する機会がないため、出品いたします。撥水仕様なので水を弾くため、アウトドアにもオススメです！新品未使用です。入手時よりタグもともとございません。・色：カーキ・サイズ：フリーメンズで出品してますが、ユニセックスのお品だと思います。画像にて詳細ご確認ください。素人による出品のため、ご理解いただける方のみご購入よろしくお願い致します。JOURNALSTANDARDキャップ撥水
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