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ポールスミス　ハイライトステッチ　財布
商品番号 A46431465282
商品名

ポールスミス　ハイライトステッチ　財布
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 2,035 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※値下げ不可PaulSmithポールスミスハイライトステッチ三つ折り財布定価17600円高島屋のポールスミス店舗で購入しました。使用期間は3ヶ月程です。傷、角スレ、コバのワレ等がありますので写真でご確認ください。あくまで中古品です。細かいことが気になる方はご購入をお控えください。こちらは以前にも出品しておりましたが細かい質問や写真の追加、感覚的な質問があまりにも多く困ったため公開停止にしていました。コメントの内容によっては返信せず削除させていただきます。※中古品であることをご理解のうえ、ご購入をお願いします。
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