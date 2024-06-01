美品✨Christian Dior ビッグロゴブレスレット ゴールドカラー ...

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長さ 20cm太さ 4mmトップ大きさ 1.3x2.3カラー···ゴールドこちらはディオールのブレスレットです。大きなCDロゴが目を引く一目でDIORのものとわかるアイテムです！太すぎ細すぎずのチェーンで高級感があります。男性の方でも女性の方でもお使いいただけるデザインになっています。大手ブランド買取店にて購入した正規品になります。[状態]多少の使用感はありますが比較的綺麗なアイテムです。中古品ですのでご理解のある方のみご購入ください！保管袋などの付属品はございません。わからないことなどございましたらお気軽に質問ください！購入前にプロフィールを読んでもらえると嬉しいです。クリスチャンディオール ヴィンテージ ビンテージ メンズ レディースカラー···ゴールド