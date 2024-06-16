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商品詳細
5年前にZOZOTOWNで、新品購入して数回使用しました。ポケットは、小12、大2、小銭入れあり。所々傷あり、写真記載。ジッパーは、少々硬いです。箱あり。付属品購入時のまま。ご理解ある方よろしくお願いします♪
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