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トリニティ　三連3ミリ　Trinity ring シルバー 925リング　25号
商品番号 V71450514652
商品名

トリニティ　三連3ミリ　Trinity ring シルバー 925リング　25号
ブランド名 Vankle
特別価格 税込 2,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。商品番号　BFB7-40-cだんd⑧トリニティ　三連リング素材　シルバー925サイズ約25号　幅約3ミリ厚み約1.5ミリ#獅子丸三連3ミリ#獅子丸三連#獅子丸25号当方が販売してるシルバー925は、銀専門の工房より直接買い付けておりますので、本物のスターリングシルバーになります。ご安心ください。シルバー925三連リング　3連指輪　純銀指輪スターリングシルバー　silver925材質···シルバーカラー···シルバー
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