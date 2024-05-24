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HERMES エルメス アピ レザーブレスレット black フランス製
商品番号 K22326015184
商品名

HERMES エルメス アピ レザーブレスレット black フランス製
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 3,325 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品名HERMESエルメスアピレザーブレスレットblackフランス製USED素材レザーカラーブラック付属品サイズ(cm)内周レザー幅17-19cm0.8cm古着屋にて14000円ほどで購入しましたが着用する機会がないので出品いたします。
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