HERMES エルメス アピ レザーブレスレット black フランス製

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商品詳細
商品名HERMESエルメスアピレザーブレスレットblackフランス製USED素材レザーカラーブラック付属品サイズ(cm)内周レザー幅17-19cm0.8cm古着屋にて14000円ほどで購入しましたが着用する機会がないので出品いたします。
http://narcologia.ru/goods/sucrose97140.html
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