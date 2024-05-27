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6面ダブル　喜平ネックレス　75.1g 18K K18 18金
商品番号 M35006344238
商品名

6面ダブル　喜平ネックレス　75.1g 18K K18 18金
ブランド名 Mankle
特別価格 税込 216,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

重さ→75.1g材質→18金　18KK186面ダブルになります。金相場更に上昇しております。値下げは不可能ですので宜しくお願い致します。質屋で新品を購入しましたので、100％正規品です。高額商品なので返品不可でお願い致します。
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